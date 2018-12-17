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      Поїзд "Експрес Київ – Бориспіль": яку корупційну оборудку влаштували чиновники

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      Поїзд "Експрес Київ – Бориспіль"
      Поїзд "Експрес Київ – Бориспіль" / Фото з відкритих джерел

      На проекті повітряного експреса "Київ – Бориспіль", як це часто буває, чиновники не втратили можливість організувати корупційну оборудку і розпиляти гроші.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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      Він нагадав, що видання "Дзеркало Тижня" дізналося, що для повітряного експреса за кошти "Укрзалізниці" закупили розробку системи електронного бронювання квитків.

      На це витратили 21 мільйон гривень, при чому, навіщо це було зроблено – не зрозуміло. Адже на сайті "Укрзалізниці" вже кілька років існує цей сервіс електронного бронювання квитків, туди треба було лише додати ще один напрямок – на Бориспіль, і все. Як це власне і робить "Укрзалізниця" вже давно, коли відкриваються запускаються нові сполучення,
      – наголосив Гнап.

      За його словами, всі питання зникають, якщо лише роздивитись кому "Укрзалізниця" заплатила за сервіс бронювання квитків для аероекспреса 21 мільйон. Це невідома фірма "Віртуальні Технології та системи", яка отримала це замовлення без всякого тендеру.

      "Віртуальні технології" і справді виявилися віртуальними, оскільки мало того, досі не відомо, що ж вони продали "Укрзалізинці", адже обіцяний сервіс купівлі квитків так на сьогодні і не працює. З іншого боку, "Віртуальні технології" і працюють віртуально, адже офісу фірми також не вдалося знайти, оскільки вона зареєстрована в квартирі, в одній з київських багатоповерхівок, в якій прописані ще приблизно сотня інших фірм", – підкреслив Гнап.

      Відшукати хто стоїть за "Віртуальними технологіями" виявилося не складно – стверджує журналіст. "На оскарженні процедури цієї закупівлі в Антимонопольному комітеті в якості представника фірми виступав такий собі Євген Серебряний", –  зазначив Гнап.

      До недавнього часу він працював начальником управління інформаційної безпеки "Укрзалізниці" і мав доступ до системи електронного бронювання квитків. Отож, вчорашній чиновник, який мав доступ до квиткової системи залізниці, тепер за мільйони продає цю ж систему державі назад,
      – додав журналіст.

      Відео повного відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 17 грудня 2018 року

       

      Теги: Новини України Новини Києва Відеоблоги Укрзалізниця Новини Борисполя Гроші
      Джерело: 24 канал
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