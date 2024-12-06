Поїздка Порошенка до США може нашкодити Україні, – експерт

На думку експерта, поїздка народного депутата Петра Порошенка у США може нашкодити Україні. За його словами, у команді Трампа пам'ятають, як Порошенко "втручався в американські вибори" 2016 року.

"Поїздка народного депутата Петра Порошенка до США шкодить Україні. Адже у новообраного президента Трампа досі пам'ятають, як колишня українська влада на чолі з Порошенком у 2016 році втручалася в американські вибори, а Петро Олексійович особисто підтримував головну опонентку республіканців Гіларі Клінтон", – написав політичний експерт Петро Олещук.

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"Через Порошенка Україна потрапила в скандал із втручанням у вибори в США у 2016 році. Так, в розпал виборчої гонки в Америці, в українські медіа була злита амбарна книга Партії регіонів, де, начебто, згадувалося ім'я, на той момент, голови виборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Це створило великий скандал. Трамп був вимушений відсторонити Манафорта від керівництва штабом, а сам політтехнолог пішов у довгу судову тяганину. Але головна шкода від дій Порошенка була та, що Україну звинуватили у втручанні в вибори в США", – наголошує Олещук.

Експерт також нагадує, що попри міжнародний скандал із втручанням української влади в американські вибори 2016 року, Порошенко продовжував відвідувати заходи фінансистів виборчої кампанії Гіларі Клінтон, а у розпал виборів в США від імені України поїхав її підтримати особисто.

Петро Олексійович напередодні вирішальної політичної битви Гіларі-Трамп, замість залишити після скандалу в спокої справи США, поїхав за океан на зустріч з Гіларі, щоб нагадати американцям про Манафорта, Трампа та скандал. Очевидно, що вже тоді Трамп відмовився зустрічатись з очільником України. Шкоду нанесену Порошенком Україні в контексті втручання у вибори в США важко переоцінити,

– заявляє Олещук.

На його думку, сьогодні потуги Порошенка зустрітися хоч з кимось з республіканців лише нагадує їм про негативне ставлення влади часів Порошенка до США.

"Найкраще, що зараз може зробити Петро Олексійович для України у своєму турне по Америці – це прогулятися біля різдвяної ялинки, з’їсти чизбургер і повернутися на Різдво в Лондон до синів. Все інше вже було. Нічим добрим не закінчилося. Не закінчиться і зараз – Порошенко своєю поїздкою в США нашкодить Україні, нагадуючи республіканцям, як "зливав" їх кандидата Трампа на позаминулих виборах", – резюмує Олещук.

Як писало видання New York Times, через втручання української влади на чолі з Порошенком у вибори в США, Трамп тривалий час вважав Україну ворогом, а не союзником. За інформацією видання, згідно з даними розслідування Палати представників щодо імпічменту, президент США вважав саме владу Порошенка, а не Путіна, відповідальною за втручання в американські вибори 2016 року.