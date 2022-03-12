Позаду окупантів ідуть "розстрільні загони" для боротьби з дезертирством: допит полоненого

Від початку вторгнення російських окупаційних військ в Україну за ними йдуть так звані загороджувальні загони. Ці люди потрібні, щоб розстрілювати російських дезертирів.

Такі дані оприлюднили в Службі безпеки України 12 березня. Це лише підтверджує, що влада Кремля проявляє нелюдяність не лише до населення нашої країни. Також вони не цінують життя своїх солдат, які за вказівками чинять терор проти цивільних.

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Путін вдається до тактики Сталіна

В СБУ акцентували, що це демонструє зневіру Путіна у своїй армії. Мовляв, через це він вдається до сталінських репресій.

Нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому,

– зізнався один із полонених окупантів.

Слід зауважити, що він, як і сотні інших, казав "ми були на навчаннях". Проте цей чоловік вирізняється тим, що не заперечував – вони знали, куди їдуть. Мовляв, до цього ще розповідали про "поганих українців".

Допит полоненого окупанта в СБУ: дивіться відео

У Службі безпеки також зауважили, що ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що в нього не вистачило духу протестувати, як морські піхотинці Росії. Напередодні під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна.

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Читайте текст допису з телеграму СБУ:

Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових.

Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.

За його словами, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія. "Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", – зізнається полонений.

Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається". Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож перемога України – не за горами!