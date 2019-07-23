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      Пожар на украинском судне с крымчанами на борту: почему инцидент скрывают?

      3171
      Украинское судно у берегов Мавритании затонуло после пожара
      Украинское судно у берегов Мавритании затонуло после пожара / Фото из открытых источников

      Показательный инцидент произошел намедни у берегов Африки с представителями оккупированного Крыма. Причем, внимания этому инциденту в СМИ уделено, на удивление, не так много как следовало бы.

      Так, 19 июля у мавританского порта Нуадибу на океанском траулере "Иван Голубец" произошел пожар. В результате инцидента погиб один из членов экипажа. Но показательно в этой истории вот что.

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      Траулер "Иван Голубец" осуществлял промысел в Атлантике, а на его борту находилось три кадета морского факультета "Керченского государственного морского технологического университета". Это весьма примечательно, ведь дипломы, выдаваемые в оккупированном Крыму, не признаются как Украиной, так и рядом западных стран.

      Сам траулер имел уникальный идентификационный номер (IMO) 8859782 и ходил под флагом Грузии. При этом менять флаг траулеру не впервой, ведь в 2016 году он ходил под украинским флагом, а в 2017 году под флагом Белиза.

      Важно и то, что этот инцидент всячески пытались скрыть от огласки. Это понятно с того, что о произошедшем 19 июля инциденте в формате слухов заговорили лишь 21 июля и только день спустя появилось официальное подтверждение. Но, на данный момент, на официальной страничке "Морской факультет, ФГБОУ ВО "КГМТУ" ВКонтакте это сообщение уже удалено.

      Вот и получается, что украинское судно, с фейковыми матросами на борту, под грузинским флагом, чем-то промышляло в Атлантике. Причем промышляло чем-то настолько интересным, что инцидент всячески пытаются скрыть...

      Сравниваем: Взгляд из России: "слуги народа" в Украине и РФ совершенно разные

      blog_ava
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      23 липня
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Публікації Пожежа Керч
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