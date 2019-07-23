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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      СерпомПо

      Взгляд из России: "слуги народа" в Украине и РФ совершенно разные

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      Российские и украинские выборы несравнимы
      Российские и украинские выборы несравнимы / УНІАН

      Сравнивая украинские выборы с предвыборным действом в Москве и Петербурге, наглядно видишь разницу.

      В Украине все желающие смогли принять участие в выборах. Реальное разнообразие участников. Даже те избиратели, которые пожелали отблагодарить Путина за захват Крыма, войну с собственной страной, убийство украинских граждан, смогли проголосовать за пропутинскую "Оппозиционную платформу За жизнь". И провели ее в парламент. Пусть у нее и будет почти в 6 раз меньше мандатов, чем у партии Зеленского "Слуга народа". Пусть она и будет в меньшинстве. Но все же четыре десятка депутатов засядут в "путинский окоп" в Раде.

      Неблагополучны: Взгляд из России: зацикленность на Украине – сигнал о российском неблагополучии

      У нас же в России сильных кандидатов от различных оппозиций наши т.н. "слуги народа" отметают еще на подходе к выборам, боятся допустить их до стадии голосования. Даже при тех технологиях кражи голосов, которыми обладают власти в Москве и Санкт-Петербурге.

      Таковы они, особенности национальной "службы народу" в России и Украине. В Украине передавать власть на выборах. В России – мертвой хваткой вцепиться в древо власти, держать широко, до судорог, раскрытый рот, поедая падающие сверху золотые плоды. Еще миллиард, еще дом в Италии, еще яхту и самолет! И все мало, мало, мало. Детям, внукам. Еще...

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      23 липня
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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Парламентські вибори 2019 Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Публікації Російська пропаганда Вибори в Росії 2018
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      Новини за 23 липня
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