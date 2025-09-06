Укр Рус
У порту Чорноморську сталася пожежа: дим видно навіть в Одесі
6 вересня, 20:14
2

У порту Чорноморська сталася пожежа: дим видно навіть в Одесі

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У порту Чорноморську сталася масштабна пожежа, дим від якої був помітний навіть в Одесі.
  • Міський голова Чорноморська повідомив, що пожежу скоро ліквідують; немає подробиць про причини пожежі та можливих постраждалих.

У соціальних мережах публікують відео масштабної пожежі в Чорноморську, що на Одещині. Повідомляється, що загоряння дуже масштабне, а дим – густий.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Думська.

Що відомо про пожежу в Чорноморську 6 вересня?

У суботу, 6 вересня, рятувальники Одеської області приїхали на виклик до порту Чорноморська. Там з невідомих причин сталася пожежа. В небо піднявся густий чорний дим. Жителі Одеси також бачили слід загоряння.

У ДСНС Одеської області журналістам розповіли, що попередньо загорілася транспортна стрічка в порту. Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв розповів, що пожежу скоро ліквідують, і рекомендував жителям зберігати спокій.

Наразі немає подробиць про причини пожежі та про те, чи є на місці постраждалі.

Пожежі в Україні: останні новини

  • Зранку 6 вересня у Києві сталася пожежа на фабриці Roshen. Над підприємством на столичній Деміївці бачили дим. Загоряння там було невеликим, тож його вдалося загасити ще до приїзду рятувальників. Минулося без постраждалих.

  • У Дніпрі 5 вересня почалася масштабна пожежа на колишньому комбайновому заводі. Перед загорянням та пізніше жителі чули на підприємстві вибухи. У ДСНС не коментували подію.

  • У ніч проти 4 вересня через російську атаку дронами в Одесі горіла територія складу. Загоряння гасили понад 40 рятувальників.