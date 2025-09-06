У соціальних мережах публікують відео масштабної пожежі в Чорноморську, що на Одещині. Повідомляється, що загоряння дуже масштабне, а дим – густий.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Думська.

Що відомо про пожежу в Чорноморську 6 вересня?

У суботу, 6 вересня, рятувальники Одеської області приїхали на виклик до порту Чорноморська. Там з невідомих причин сталася пожежа. В небо піднявся густий чорний дим. Жителі Одеси також бачили слід загоряння.

Пожежа в порту Чорноморська: дивіться відео

У ДСНС Одеської області журналістам розповіли, що попередньо загорілася транспортна стрічка в порту. Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв розповів, що пожежу скоро ліквідують, і рекомендував жителям зберігати спокій.

Наразі немає подробиць про причини пожежі та про те, чи є на місці постраждалі.

У небо в Чорноморську піднявся густий дим: відео

Загорілася стрічка в порту Чорноморська: дивіться відео

