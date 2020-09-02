Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що масштабні пожежі на сході країни знищили ціле село. Хоча про який саме населений пункт мовиться, він не сказав, та схоже, що це невеличке село Гороб'ївка Харківської області.

На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання, лише й розповів Олексій Кучер у своєму телеграмі.

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Наразі жертв немає, кількість постраждалих з'ясовується. Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети з постільною білизною, їжею, подушками й ковдрами. Постраждалих забезпечуємо житлом,

– заявив голова Харківської ОДА.

Хоча Олексій Кучер не уточнював, яке саме знищене село він має на увазі, та до повідомлення прикріпив фото села Гороб'ївки від ДСНС. Раніше надзвичайники повідомляли, що в цьому селі було пошкоджено 8 житлових будинків.

Пожежа в селі Гороб'ївка Харківської області: дивіться фото

Коротко про село Гороб'ївка:

Це маленьке село у Дворічанському районі Харківської області. Офіційна кількість населення тут становить 263 людей, а площа села – лише трішки більше як 1 тисячу квадратних метрів.

Гороб'ївка належить до Тавільжанської сільської ради. Село розташоване на північному сході Харківської області неподалік від межі з Луганською областю, а також від кордону з Росією.

Гороб'ївка Харківської області: карта