У Харкові спалахнула масштабна пожежа: попередньо – влучання блискавки у трубу газопроводу

У Харкові сталася масштабна пожежа на Гагаріна. Попередньо, загоряння відбулось через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу.

Спочатку був сильний спалах і високий стовп полум'я. Наразі усувають усі наслідки аварії.

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Масштабна пожежа у Харкові

Як пояснив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, у Харкові сталася пожежа через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу. Однак, це попередня інформація.

Велися аварійні роботи з ремонту каналізації, зсунувся ґрунт, розірвало трубу газопроводу. Попередньо, загорілося внаслідок удару блискавки. Газ перекрили вже раніше, але він середнього тиску — виходить з труби, догорає. Нині інформації про травмованих немає,

– зазначив Торяник.

Речник обласного управління рятувальників також підтвердив, що попередня причина займання газопроводу – влучання блискавки. За його словами, на початку був сильний спалах і високий стовп полум'я, підгоріли близько п'яти дерев – їх вже загасили.

"В сотні метрах заправка, загрози поширення вогню немає. Житловому сектору загрози немає. Станом на 23:30 20 червня тиск газу значно менший, полум'я вже не виривається за межі котловану. На місці лишаються два розрахунки, чергуватимуть допоки не завершиться горіння та комунальники не усунуть усі наслідки аварії", – додав він.

Потужна пожежа у Харкові / фото із соцмереж, Суспільне

На Київщині блискавка влучила в житловий будинок

Нагадаємо, що 20 червня у Гатному блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цього спалахнула пожежа. На місці працювала поліція і ДСНС.