У Харкові 24 вересня спалахнула пожежа в двоповерховому житловому будинку на вулиці Конторській, 18. Відомо, що в результаті пожежі загинула одна людина.

Що відомо про пожежу в Харкові

Вогонь спалахнув близько 18:10 в одній із квартир в історичній будівлі 1917 року. Згодом пожежа перекинулась на горище та дах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

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Станом на 19:47 пожежу локалізовано на площі близько 200 квадратних метрів.

До гасіння вогню залучено 56 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС. Причини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Зверніть увагу! В Україні цього року жертвами пожеж стала 1031 людина. 954 особи отримали травми чи опіки. З настанням прохолодної погоди зросла й кількість трагічних випадків при пожежах у житловому секторі.



Пожежа в Харкові / Фото ДСНС



Рятувальники вже понад годину гасять вогонь / Фото ДСНС