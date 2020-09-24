У Харкові горить житловий будинок: одна людина загинула – фото
У Харкові 24 вересня спалахнула пожежа в двоповерховому житловому будинку на вулиці Конторській, 18. Відомо, що в результаті пожежі загинула одна людина.
Що відомо про пожежу в Харкові
Вогонь спалахнув близько 18:10 в одній із квартир в історичній будівлі 1917 року. Згодом пожежа перекинулась на горище та дах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.
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Станом на 19:47 пожежу локалізовано на площі близько 200 квадратних метрів.
До гасіння вогню залучено 56 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС. Причини пожежі встановлюються правоохоронцями.
Пожежа в Харкові / Фото ДСНС
Рятувальники вже понад годину гасять вогонь / Фото ДСНС