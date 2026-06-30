Вивели з ладу низку об'єктів: агенти "Атеш" порушили роботу стратегічного хімзаводу в Росії

Активісти партизанського руху "Атеш" провели чергову успішну операцію на території Росії. Цього разу було ушкоджено інфраструктуру хімічного заводу в Тульській області.

Руйнувань зазнав Новомосковський комбінат "Азот", повідомляють представники "Атеш".

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Партизани порушили роботу хімічного комбінату в Росії

29 червня представники руху "Атеш" опублікували інформацію про руйнування енергетичної та логістичної інфраструктури на заводі в Тульській області. Підприємство займалося виготовленням хімічних компонентів для військово-промислового комплексу Росії.

Наслідки операції на хімічному комбінаті в Тульській області / Фото "Атеш"

НАК "Азот" – це підприємство, що спеціалізується на виробництві азотної хімії та метанолу. Завод розташований в Новомосковську (Тульська область). Комбінат спеціалізується не лише на продукції цивільного призначення, а й на виготовленні хімічних компонентів, необхідних для виробництва вибухових речовин, пального, речовин для обробки металів (аміачної селітри, метанолу, аргону та інші).

Зокрема, партизани знищили силову розподільну шафу, яка забезпечувала енергопостачання підприємства. Крім того, в межах операції учасники руху пошкодили релейну шафу на залізничній колії, яка підведена до заводу. Це призвело до логістичних порушень та затримки постачань на комбінаті.

Пожежа на комбінаті "Азот" у Новомосковську: дивіться відео

"Атеш" порушив роботу хімічного заводу в Тульській області: дивіться відео

Інші успішні операції "Атеш" на території Росії

У червні 2026 року учасники руху також пошкодили електростанцію, яка обслуговує завод "Атлант-Аеро" у Таганрозі. Це підприємство займається виробництвом безпілотників для російської армії.

Також цього місяця партизани знищили рідкісний вантажний залізничний кран у Воронежі. Таке обладнання призначене для відновлення колій, тобто логістики ворога.



