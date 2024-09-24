В Івано-Франківську горів паб, площа пожежі сягала 260 метрів квадратних

Вранці 24 вересня в Івано-Франківську на вулиці Пасічній сталася пожежа. Через займання змінювали рух громадського транспорту.

На місці пожежі працювали декілька екіпажів пожежників. Станом на зараз пожежу вдалось ліквідувати.

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Рух змінювали в бік обласної клінічної лікарні, повідомили в комунальному підприємстві "Електроавтотранс". Орієнтовно за 2 години маршрут автобуса та тролейбуса відновили.

Станом на 10 ранку рух тролейбуса № 3 та автобуса № 29 до обласної клінічної лікарні відновили.



Масштаби пожежі в Івано-Франківську / Фото ДСНС



Рятувальники винесли з приміщення газові балони / Фото ДСНС

Причина пожежі

Згодом у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області повідомили причину пожежі.

"На вулиці Пасічній горіла двоповерхова будівля закладу громадського харчування", – ідеться у повідомленні.

У ДСНС в Івано-Франківській області уточнили більше деталей.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі закладу громадського харчування на вулиці Пасічна в Івано-Франківську. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Івано-Франківська", – йдеться у повідомленні.



Рятувальники оперативно загасили займання / Фото ДСНС

Додають, що на момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить покрівля 2-поверхової будівлі, площа пожежі складала 260 метрів квадратних.

Рятувальники попередили вибух та перекидання вогню

З місця пожежі рятувальники винесли газовий та вуглекислотний балони, чим запобігли можливому вибуху. Також вогнеборці попередили займання закладів торгівлі, що розташовані поруч.

Пожежу вдалось загасити / Фото ДСНС

Загалом до ліквідації пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Наголошують, що причину виникнення пожежі та всі деталі встановлюють правоохоронці.