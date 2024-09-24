В Івано-Франківську горів паб, площа пожежі сягала 260 метрів квадратних
Вранці 24 вересня в Івано-Франківську на вулиці Пасічній сталася пожежа. Через займання змінювали рух громадського транспорту.
На місці пожежі працювали декілька екіпажів пожежників. Станом на зараз пожежу вдалось ліквідувати.
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Рух змінювали в бік обласної клінічної лікарні, повідомили в комунальному підприємстві "Електроавтотранс". Орієнтовно за 2 години маршрут автобуса та тролейбуса відновили.
Станом на 10 ранку рух тролейбуса № 3 та автобуса № 29 до обласної клінічної лікарні відновили.
Масштаби пожежі в Івано-Франківську / Фото ДСНС
Рятувальники винесли з приміщення газові балони / Фото ДСНС
Причина пожежі
Згодом у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області повідомили причину пожежі.
"На вулиці Пасічній горіла двоповерхова будівля закладу громадського харчування", – ідеться у повідомленні.
У ДСНС в Івано-Франківській області уточнили більше деталей.
"До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі закладу громадського харчування на вулиці Пасічна в Івано-Франківську. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Івано-Франківська", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники оперативно загасили займання / Фото ДСНС
Додають, що на момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить покрівля 2-поверхової будівлі, площа пожежі складала 260 метрів квадратних.
Рятувальники попередили вибух та перекидання вогню
З місця пожежі рятувальники винесли газовий та вуглекислотний балони, чим запобігли можливому вибуху. Також вогнеборці попередили займання закладів торгівлі, що розташовані поруч.
Пожежу вдалось загасити / Фото ДСНС
Загалом до ліквідації пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Наголошують, що причину виникнення пожежі та всі деталі встановлюють правоохоронці.