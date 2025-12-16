У Києві біля ЖК "Варшавський" спалахнула потужна пожежа

Ввечері 16 грудня у Подільському районі Києва спалахнула пожежа у закинутій будівлі. Рятувальникам вдалось ліквідувати займання без жертв та постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу у Подільському районі Києва?

Під вечір 16 грудня сталось загоряння одноповерхової закинутій будівлі на вулиці Івана Виговського поблизу ЖК "Варшавський", що в Подільському районі міста Києва.

У ДСНС повідомили, що виклик про пожежу надійшов о 17:39. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що вогонь охопив дах одноповерхової споруди та поширився на значну площу – близько 600 квадратних метрів.

Станом на 19:10 пожежу вдалось повністю ліквідувати. На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає.

Причини виникнення загоряння наразі з'ясовують правоохоронні органи. Обставини події встановлюються.

Рятувальники ліквідовують пожежу у Києві: дивіться фото ДСНС

