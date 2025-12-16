У Києві біля ЖК "Варшавський" спалахнула потужна пожежа
- У Подільському районі Києва спалахнула пожежа у закинутій одноповерховій будівлі, охопивши дах на площі близько 600 квадратних метрів.
- Рятувальники ліквідували пожежу без жертв і постраждалих, причини загоряння з'ясовують правоохоронці.
Ввечері 16 грудня у Подільському районі Києва спалахнула пожежа у закинутій будівлі. Рятувальникам вдалось ліквідувати займання без жертв та постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Києва.
Дивіться також Гучне затримання: у Святошинському районі Києва сталася стрілянина
Що відомо про пожежу у Подільському районі Києва?
Під вечір 16 грудня сталось загоряння одноповерхової закинутій будівлі на вулиці Івана Виговського поблизу ЖК "Варшавський", що в Подільському районі міста Києва.
У ДСНС повідомили, що виклик про пожежу надійшов о 17:39. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що вогонь охопив дах одноповерхової споруди та поширився на значну площу – близько 600 квадратних метрів.
Станом на 19:10 пожежу вдалось повністю ліквідувати. На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає.
Причини виникнення загоряння наразі з'ясовують правоохоронні органи. Обставини події встановлюються.
Рятувальники ліквідовують пожежу у Києві: дивіться фото ДСНС
Останні новини Києва: що відомо?
Вдень 11 грудня у Дарницькому районі Києва здетонував невідомий предмет. Поранена одна людина, ще одна – загинула.
За інформацією місцевих пабліків, детонація відбулась поблизу одного з покинутих автомобілів у момент, коли на місці інциденту вже працювали екстрені служби.
Крім того, стало відомо, що на вулиці Ревуцького також вибухнув невідомий предмет, однак даних про постраждалих немає, а поліція ситуацію не коментує.