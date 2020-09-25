У Києві зранку 25 вересня трапилася пожежа в житловому будинку на вулиці Закревського. Попередньо, вогонь спалахнув на сходовій клітці, а згодом перекинувся на житлові квартири.

На місці пожежі вже працюють рятувальники, пише dtp.kyiv.ua.

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Людей евакуйовують з прилеглих до пожежі квартир. У коментарі 24 каналу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили: наразі відомо, що горить одна квартира.

Інформації про можливих постраждалих чи жертв пожежі наразі немає. Згодом у ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі. Це відбулося менш як через годину після повідомлення про пожежу.

Також відомо, що вогонь горів на 12 поверсі 16-поверхового будинку. До лвіквідації пожежі залучили 26 рятувальників і 7 одиниць техніки.

Будинок розташований на вулиці Заркевського 41а. Цікаво, що в цьому ж районі – на Закревського 37а – два місяці тому трапилася аналогічна пожежа, в якій загинула літня жінка.

Пожежа в житловому будинку Києва: дивіться фото

Пожежа в Києві на вулиці Закревського: дивіться відео