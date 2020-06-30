Прокуратура інкримінує причетність 4 посадовців до масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який розташований в Одесі. Відповідний обвинувальний акт розгляне Приморський райсуд Одеси.

Про це повідомили у прокуратурі Одеської області. Йдеться про пожежу в коледжі в Одесі, що трапилась 4 грудня 2019 року. Тоді загинуло 16 осіб.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо:

директора одеського коледжу;

завідувача господарством;

завідувача денним відділенням економіки та підприємництва;

ексзаступника директора з адміністративно-господарської роботи.

У чому їх підозрюють

Прокурори підозрюють, що ці особи порушили встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки. Саме це, як ствердили експерти, призвело до виникнення пожежі в коледжі в Одесі.

Що відомо про досудове розслідування

Під час досудового розслідування допитували свідків, очевидців події, потерпілих. Загалом правоохоронці спілкувались з 286 особами. Окрім цього, проводили впізнання загиблих та невідкладний огляд місця події та приміщень будівлі. Цей огляд тривав з 4 по 12 грудня 2019 року. Провели 61 судову експертизу.