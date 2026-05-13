У ніч проти 13 травня у Москві сталася масштабна пожежа у Кремлі. Втім, палало не на Червоній площі, а на території культурно-розважального комплексу Кремль в Ізмайлово. Вогонь охопив будівлю, де розташовувався квеструм, площа займання сягнула близько 3 тисяч квадратних метрів.

Про таку надзвичайну подію повідомляла низка російських медіа. За пожежою стежили й у телеграм-каналі Astra, який позиціонує себе як незалежний.

Що горіло у Москві?

За попередньою інформацією, займання виникло у приміщенні, де проходив квест під назвою "Диявольський кінотеатр". Очевидці розповідають, що дим миттєво заповнив усередину будівлі, через що відвідувачам довелося терміново залишати приміщення майже навпомацки.

Полум'я дуже швидко перекинулося на дах металевого ангара, а гасіння ускладнювалося складним плануванням споруди. До ліквідації пожежі залучили понад сотню рятувальників і близько 30 одиниць спецтехніки.

Один із орендарів приміщень повідомив російським медіа, що внаслідок пожежі було знищено понад 20 квест-кімнат, які працювали в ангарі поруч із Кремлем в Ізмайлово. Унаслідок пожежі значна частина будівлі зазнала серйозних руйнувань.

Усередині вигоріли приміщення, також сталося часткове обвалення даху, стін і перекриттів. Під загрозою опинився і музей "Бункер Сталіна", який розташований у тому ж комплексі.

Попередньою причиною займання називають коротке замикання електромережі. Згодом у російському МНС заявили, що пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Чим особливий цей комплекс для росіян?

Кремль в Ізмайлово – це культурно-розважальний комплекс у Москві, який зводили упродовж 1998 – 2007 років. Зазначається, що його архітектура стилізована під давньоруське дерев'яне та білокам'яне зодчество з вежами, палатами та декоративними елементами.

Комплекс росіяни будували як туристичний простір для відпочинку, екскурсій, святкових заходів і знайомства з традиційною "великою" російською культурою.

На території комплексу працюють різні музеї, зокрема музеї хліба, шоколаду та, звісно ж, горілки, ремісничі майстерні, а також Палац російської трапези. Там же розташований храм Святителя Миколая, який вважають найвищим дерев'яним храмом у Москві.

Поруч із комплексом діє відомий "Вернісаж в Ізмайлово" – великий ринок сувенірів, антикваріату та народних промислів, популярний серед туристів і колекціонерів. Комплекс також часто використовують для проведення весіль, фестивалів і тематичних майстер-класів у стилі стародавньої Русі.

Зауважте! Привласнення Росією спадщини Русі тривало століттями та відбувалося не лише через вивезення культурних цінностей, а й через історичні та мовні маніпуляції. Одним із ключових кроків стало перейменування Московського царства на Російську імперію у 1721 році за наказом Петра I.



Назву "Росія", яка походить від слова "Русь", використали для створення штучного зв'язку між Московією та Київською Руссю. Також російська історіографія активно просувала концепцію "триєдиного народу", представляючи Росію головним спадкоємцем Русі та применшуючи окремішність української культури й історії.

Де ще в Росії було неспокійно останнім часом?

8 травня країна-агресорка зазнала масованої повітряної атаки безпілотниками та ракетами, зокрема, в Ярославлі та Ростові сталися вибухи та пожежі. Після удару дрона по центру аеронавігації в Ростові-на-Дону тимчасово припинили роботу 13 аеропортів.

Через це були масові затримки та скасування рейсів, в аеропортах застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів. Це викликало панічні й істеричні настрої серед росіян.

Того ж дня Україна втретє атакувала нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію в Пермі, що більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Удар пошкодив важливі об'єкти паливної інфраструктури, які забезпечують російську армію.

Говорили також і про загрозу ймовірних атак на Красну площу у Москві під час традиційного параду 9 травня. Зі свого боку авіаексперт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу наголосив, що головне – бити по цілях, які реально послаблюють військові можливості Росії, а не лише створюють емоційний ефект.