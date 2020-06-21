В одній з багатоповерхівок Кривого Рогу 21 червня спалахнула пожежа. За інформацією рятувальників, займання сталося в однокімнатній квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 03:10. Про це мовиться на сайті ДСНС.

Важливо Пожежа в Києві на Хмельницького: горіла офісна будівля "Київпроєкту" – відео

Вогнеборцям вдалося евакуювати 5 людей, серед них була дитина. На балконі квартири, де виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло 14-річного хлопчика. Зазначається, що він мав першу групу інвалідності.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 04:38. Загалом вогонь знищив майно у квартирі та пошкодив балконну раму поверхом вище. Площа пожежі становила 30 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили 15 людей особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Актуально У Кривому Розі вночі горів ринок – фото та відео

Вулиця Сімонова, де спалахнула пожежа: карта



У багатоповерхівці Кривого Рогу спалахнула пожежа / Фото ДСНС