У Києві спалахнула масштабна пожежа в ліцеї на Оболоні

Небезпечна ситуація виникла в ліцеї №170 в Оболонському районі столиці. Там спалахнуло складське приміщення.

У коментарі для журналістів речник ДСНС Павло Петров розповів, що близько 18:41 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Північній у 3-поверховій будівлі школи, передає 24 Канал.

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Що відомо

На місці інциденту фахівці провели розвідку і з'ясували, що загорання сталося у складському приміщенні, де зберігалося різне приладдя. Вогонь встиг розповсюдитись через двері. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу о 19:36.

До гасіння полум'я були залучені три одиниці техніки і 13 надзвичайників.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини та обставини будуть встановлювати правоохоронці.

Наслідки пожежі в ліцеї: дивіться відео "Київ24"

До слова, на Київщині в одній зі шкіл Білоцерківського району, виникла пожежа у роздягальні спортзалу. Попередньо, вибухнув павербанк.