У російському Башкортостані спалахнула нафтобаза: пожежу могла спричинити робота ДРГ

У ніч проти 26 травня в Республіці Башкортостан було дещо неспокійно. Там загорілася нафтобаза ТОВ "ІнтекХім" у селі Кандри.

Про це пише моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про пожежу на нафтобазі?

Займання на нафтобазі ТОВ "ІнтекХім" сталося вночі. Загалом, це російська компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі хімічною продукцією та нафтопродуктами.

Ситуація привернула увагу через те, що нещодавно в тому ж регіоні стався вибух на ЛПДС "Нурлино".

На тлі двох інцидентів поспіль у публічному просторі з'являються припущення про можливу діяльність диверсійних груп, хоча офіційного підтвердження таким версіям наразі немає.

Башкортостан не єдиний: де ще в Росії палали нафтові об'єкти?

Сили оборони України 25 – 26 травня били по стратегічно важливих об'єктах російської армії. У Генеральному штабі підтвердили призупинення роботи Сизранського нафтопереробного заводу.

Крім того, у ніч на 15 травня Україна атакувала один із найбільших НПЗ Росії – Рязанський. Нові супутникові знімки, датовані 24 травня, демонструють значні пошкодження підприємства, яких не було зафіксовано на попередніх кадрах.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Україна завдала ударів щонайменше по 24 із 33 російських нафтопереробних заводів, які переробляють понад 1 мільйон тонн нафти щороку. Загалом зафіксовано 158 атак.

Серед найбільших підприємств, які досі не потрапляли під удари, залишаються лише Омський та Ангарський НПЗ, розташовані за Уралом.