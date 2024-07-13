Українське командування знищує логістику росіян для фронту: огляд бойових дій від Світана

У Ростовській області відбулась потужна пожежа на нафтобазі. Ростовська область нині фактично один з найважливіших військових хабів окупантів.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що з Ростова в росіян налагоджена основна лінія постачання палива.

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Постачання Азовським узбережжям

Світан зазначив, що росіяни майже побудували свою залізницю з Ростова в Крим. Вони дуже розтягнуті вздовж Азовського узбережжя на глибину 80 кілометрів. Тож, саме цією гілкою іде дуже багато пального, зокрема дизельного.

Росіяни споживають дуже багато дизеля. Природно, що залізницею будуть відбуватись основні поставки. Основні ж бази розташовані в Ростовські області. Одне з головних завдань наших спецслужб, ЗСУ ці нафтобази знищувати,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Ростовський напрямок і Новоросійськ

За словами військового експерта, головного удару слід завдати по Новоросійському терміналу. Там після перебазування чорноморського флоту налагоджено також величезний хаб. Однак і Ростовський напрямок вибраний правильно.

"Час уже також пройтись по колу по НПЗ нашими БпЛА. Росіяни фактично всі НПЗ відновили та запустили. Чому й повні нафтобази. Я думаю, що наші генерали знають ситуацію та перенацілять виконання завдань", – наголосив льотчик-інструктор.