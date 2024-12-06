У Нижньому Новгороді спалахнула сильна пожежа: горить склад або газорозподільча станція

У Нижньому Новгороді Росії очевидці спостерігають дуже сильну пожежу у районі буцімто газової станції. Стовпи чорного диму, які здіймаються у небо видніються за кілометри.

Водночас пропагандистські ЗМІ пишуть про загоряння на нібито складі, тож точний тип залишається невідомим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу у Нижньому Новгороді

Росіяни бідкаються на сильну пожежу. Згідно з одними повідомленнями, загоряння виникло на території газової станції, цю інформацію підтверджують й українські моніторингові канали. Російська влада водночас повідомляє, що вогонь спалахнув на території підприємства з виготовлення утеплювача.

Нижньогородська область Росії – пожежа. Попередньо газорозподільна інфраструктура,

– пишуть "монітори".

У Росії спалахнула пожежа: дивіться відео

Зазначається, що причиною загоряння стала не атака безпілотників на регіон. Росіяни, запевняючи, що пожежа відбулася на підприємстві з виготовлення утеплювача, уточнюють, мовляв, на складі зберігаються синтетичні, добре займисті матеріали, такі як термоповсть, штучна шкіра, теплозвукоізоляційні панелі тощо.

Росіяни повідомляють про пожежу у Нижньому Новгороді: дивіться відео

За словами очевидців, пожежу видно з усіх точок міста. Попередньо, площа загоряння охопила 8,4 тисячі квадратних кілометрів. На місці, як пишуть місцеві телеграм-канали, працюють екстрені служби, інформації про постраждалих або загиблих не оприлюднювали станом на зараз.