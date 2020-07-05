Зеленський передав рідним загиблих у страшній пожежі в одеському коледжі орден "Золота зірка". Викладачка Ганна Бортюк, яка пожертвувала собою, рятуючи дітей, та командир відділення рятувальників Сергій Шатохін стали Героями України.

Нагороду Ганни Бортюк отримав її чоловік Микола, а нагороду Сергія Шатохіна – дружина Героя Людмила, повідомляє Офіс Президента. Між іншим Пожежа в коледжі в Одесі: справу передали до суду – деталі Ще 25 січня 2020 року Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Ганні Бортюк і Сергію Шатохіну. Нині, перебуваючи з офіційним візитом в Одесі, глава держави передав почесні нагороди. Що відомо про загиблих героїв Анна Бортюк – викладачка вищої математики та інформаційних дисциплін коледжу. Вона до останнього виводила студентів із палаючої будівлі. Жінка загинула, коли поверталася туди втретє.

Про Ганну Бортюк студенти згадують найтеплішими словами / Фото із соцмереж Сергій Шатохін – командир відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області – допомагав вибратися із коледжу. Коли намагався врятувати дівчину, студентка стрибнула з вікна, – загинули обоє.

Рятувальник Сергій Шатохін загинув, намагаючись врятувати студентку / Фото ДСНС Пожежа в коледжі в Одесі: коротко Вогонь в Одеському коледжі спалахнув 4 грудня 2019 року – вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.

– вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів. На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти і 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.

Під час страшної пожежі загинули 16 осіб , ще 30 постраждали.

, ще 30 постраждали. Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).

Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.