Обвалився ангар: у Москві спалахнула сильна пожежа

У Москві ввечері 4 липня сталася масштабна пожежа. Так, в районі Білоруського вокзалу спалахнув металевий ангар.

Відомо, що дах будівлі вже обвалився. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Пожежа охопила металевий ангар у Москві

Ворожі телеграм-канали писали, що площа загоряння сягнула 600 квадратів. Там обвалився дах приміщення, а на місце вже прибув пожежний потяг.

За їхньою інформацією, ангар на вулиці Грузинський Вал спалахнув приблизно о 20:40 за місцевим часом. Спершу площа займання була всього близько 100 квадратних метрів, однак полум'я швидко поширилося і перекинулося на покрівлю сусіднього приміщення. Зазначалося, що дах ангару, який спалахнув, зрештою, обвалився.

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Там повідомляли, що пожежники працюють на місці. Щодо постраждалих, то такої інформації не було.

Ще в одному телеграм-каналі додали, що пожежа спалахнула поряд зі станцією "Москва-товарна-Смоленська". Там заявили, що на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не впливає. Крім цього, повідомляється, що приміщення, що спалахнули, не використовуються. Причини події наразі встановлюються.

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Відомо, що на місці працювали 37 фахівців та 10 одиниць техніки. Також у гасінні пожежі брав участь пожежний потяг, про що повідомляли в російському МНС.

Вже згодом, а саме о 21:37 за місцевим часом, в МНС Росії заявили, що пожежу повністю ліквідували.