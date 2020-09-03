У Києві вночі 3 вересня сталась пожежа у відділенні "Ощадбанку", що на Лісовому проспекті. Очевидці кажуть, що в приміщення кинули пляшку з запалювальною речовиною.

У вікно кинули пляшку з запалювальною сумішшю

Інцидент стався близько третьої ночі у Деснянському районі столиці. Про це інформує "Київ Оперативний".

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Свідки кажуть, що двоє чоловіків, одягнених у чорне, розбили вікно у відділенні банку та кинули туди якийсь предмет. Ймовірно, це була пляшка з запалювальною сумішшю. Після цього у банку спрацювала сигналізація і через кілька хвилин на місце прибули оперативники. Саме правоохоронці виявили пожежу.

Серйозної шкоди завдано не було

Пожежу ліквідовували 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Серйозної шкоди майну "Ощадбанку" не було завдано. Проте все ж постраждала оргтехніка, вікно та меблі на площі 12 метрів квадратних. Також через закопчення стін у приміщенні доведеться робити ремонт.

Правоохоронці проводять розслідування.



Оперативники прибули після того, як спрацювала сигналізація / Фото "Київ Оперативний"



У відділення кинули пляшку із запалювальною сумішшю / Фото "Київ Оперативний"