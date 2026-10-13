Стовп диму до 9-го поверху: під Ростовом горить завод "Аксайкардандеталь"

У вівторок, 13 жовтня, у передмісті Ростова спалахнула велика пожежа на території заводу "Аксайкардандеталь". Підприємство займається металообробкою і може виготовляти комплектуючі для військової техніки.

Підтверджень атак БпЛА наразі немає. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про пожежу?

Вдень 13 жовтня в Ростові сталась пожежа на "Аксайкардандеталі". Вогонь охопив значну площу промислового об'єкта.

Пожежа в Росії: дивіться відео

Завод має потужності для штампування, термічної обробки металу та створення різноманітних деталей. Саме такі технологічні процеси дозволяють випускати компоненти, які згодом використовуються для потреб російської армії.

Під Ростовом палає завод: дивіться відео

Російська адміністрація підтвердила займання складських приміщень на території підприємства в Аксаї, у передмісті Ростова-на-Дону. Росіяни оголосили підвищений ранг складності №3 та залучили 66 рятувальників і 26 одиниць техніки.

Пожежа в Аксаї: дивіться відео

Через загрозу поширення вогню підприємство знеструмили та відключили від газопостачання. Згодом масштаб пожежі збільшився до 9000 м², обвалилася стіна складу.

Величезний стовп диму в передмісті Ростова: дивіться відео

Пожежа на "Аксайкардандеталі": дивіться відео

Масштаби завданих збитків залишаються невідомими. Також наразі не встановили причини займання.

Пожежа в Росії / Exilenova+

Нагадаємо, що в ніч на 9 жовтня атаки зазнав Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії. Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу країни-агресорки, адже там виготовляють компоненти палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101.

Крім того, наприкінці вересня українські сили завдали ударів по кількох підприємствах російського ВПК. Зокрема, пошкоджень зазнав завод "Искра" в Ульяновську, який бере участь у виробництві зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С".