У Росії сталася величезна пожежа на заводі з переробки пластику: вражаюче відео

Уночі 21 лютого російські ЗМІ повідомили, що у Калузькій області зайнялася величезна пожежа. Вогонь охопив велику площу.

24 Канал передає деталі.

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Що відомо про пожежу в Калузькій області 21 лютого

МНС поінформувало, що спалахнула вторсировина на відкритому майданчику. Це сталося на заводі з переробки пластику поряд із селом Окорокове Жуківського району.

Заграву та стовп диму бачили за кілька кілометрів – з міста Обнінськ.

І справді, ролики, які поширюють з місця, вражають.

Дивіться відео пожежі у Калузькій області 21 лютого

Стовп диму дійсно величезний.

Як відомо, вогонь охопив 1,2 тисячі квадратних метрів. Займання локалізували, не допустивши поширення вогню на виробничі приміщення та склад із готовою продукцією.

Днями після атаки дронами горів Сизранський НПЗ. Він призупинив роботу. А також один з інститутів у Москві, який працює на міністерство оборони.