Альтернативний спосіб обігріву: у Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складах

8 січня було вкрай спекотно у Санкт-Петербурзі. Відомо, що у місті спалахнула масштабна пожежа на складах. У небо здіймався густий чорний стовп диму.

Про пожежу повідомляли як російські пабліки, так і пропагандистські ЗМІ. Причому останні, у традиційній манері, намагалися применшити масштаби руйнівних наслідків.

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Палають склади у Петербурзі

Як пишуть пабліки, потужна пожежа спалахнула на південному сході міста. Там вогонь охопив склади на площі у понад 4 тисячі квадратних метрів.

У небо здіймається густий чорний дим: дивіться відео

За наявною інформацією, пожежа сталася близько півночі. Епіцентр загоряння – металічний ангар розміром 70 на 80 метрів на Делекосхідному проспекті. Вогонь швидко поширився. Вже загорілися сім секцій споруди. Локалізувати пожежу ніяк не вдавалося.

Пожежі надали другий ранг складності. Відтак, надзвичайникам довелося нарощувати свої сили та засоби, щоб протистояти пожежі. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.

Вже згодом надзвичайники сповістили, що їм вдалося локалізувати пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів. Кажуть, що в ангарі зберігалися поліетилен, а також картонне упакування.

Надзвичайники намагаються приборкати пожежу: дивіться відео

Повернімося до обігріву. Так, у Підмосков'ї росіяни не далеко втекли від печерних людей. Так, щоб врятуватися від лютих холодів, їм доводиться палити багаття.

Розпалюють вогонь, щоб не замерзнути