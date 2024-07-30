Пожежа могла початися з дитячої кімнати: в окупованому Сімферополі горів торговельний центр

У тимчасово окупованому Сімферополі, що в Криму, 30 липня була пожежа. Там сталося займання у торговельному центрі "Лоцман".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі з будівлі торговельного центру евакуюють людей, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у ТЦ у Сімферополі

Очевидці повідомили про пожежу у торговельному центрі "Лоцман" у Сімферополі близько 20:34 за місцевим часом. У мережі також поширили кадри, де видно, як у небо піднявся величезний стовп сірого диму.

Пожежа у ТЦ у Сімферополі: дивіться відео

За даними місцевих жителів, на місці події вже працюють рятувальні служби. За попередніми даними, там загорілася дитяча кімната.

Причиною займання у ТЦ могла стати пожежа у дитячій кімнаті: дивіться відео

Про причини та постраждалих наразі не повідомлялося. На місці працюють працівники окупаційного мнс, міськгазу та так званого крименерго.

Російські пропагандисти повідомили, що з будівлі у Сімферополі евакуювали близько 130 людей. Туди також прибула поліція.

На місці пожежі у Сімферополі працюють пожежники: дивіться відео

Наразі територія біля ТЦ "Лоцман" оточена, там також частково зруйнувався дах. За словами очевидців, там внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Гасіння пожежі у торговельному центрі у Сімферополі: дивіться відео

У окупаційному кримському мнс також розповіли, що на місці працюють 70 осіб та 29 одиниць техніки. Площа пожежі – 500 квадратних метрів.

Що відбувається біля ТЦ "Лоцман": дивіться відео

Пізніше російські пропагандисти повідомили, що пожежа в ТЦ "Лоцман" почалася на скеледромі – його побудували з легкозаймистих матеріалів. Машини мнс не можуть під'їхати до місця пожежі через припарковані автомобілі відвідувачів.