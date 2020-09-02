На вулиці Іоанна Павла ІІ у Києві виникла пожежа у 35-поверховій новобудові. Спалахнула одна з веж Taryan Towers на Печерську. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння, яке виникло під час проведення ремонтних робіт.

Інформація про те, що у Печерському районі Києва у 35-поверховій новобудові виникла пожежа, надійшла рятувальникам о 20:19 2 вересня, повідомляє пресслужба ДСНС. Читайте також Пожежа в Харківській області повністю знищила ціле село: жахливі фото Інцидент трапився на 34-му поверсі житлового комплексу Taryan Towers, що на вул. Іоанна Павла ІІ, 12. На місце пожежі одразу вирушили рятувальники. Вже о 20:56 їм вдалося ліквідувати займання. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув під час проведення ремонтних робіт. Займання сталося на площі 15 квадратних метрів. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Пожежа у новобудові на Печерську: дивіться відео У Києві сталася пожежа Taryan Towers: дивіться карту