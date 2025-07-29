У Києві сталася пожежа в ТРЦ
- У Києві вранці 29 липня сталося пожежа в одному з торгово-розважальних центрів.
- У ДСНС уточнили, що загоряння було у підвальному приміщенні.
Вранці 29 липня на Оболонському проспекті у Києві спалахнула пожежа. Сталося загоряння у підвальному приміщенні одного з ТРЦ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС у Києві.
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Що відомо про пожежу у ТРЦ Києва на Оболонському проспекті 29 липня?
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 10:48 29 липня. У ДСНС уточнили, що загоряння сталося в підвальному приміщенні торгово-розважального центру на Оболонському проспекті.
Об 11:19 вогнеборці ліквідували пожежу. Площа охопила всього 2 квадратних метри.
На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Причину займання ще будуть встановлювати правоохоронці.
Рятувальники ліквідували пожежу в ТРЦ Києва / Фото ДСНС
Зауважимо, напередодні, у ніч на 28 липня, спалахнула пожежа в ТЦ на вулиці Середньофонтанській в Одесі. Сталося загоряння магазину на другому поверсі.
Пожежа охопила 80 квадратних метрів. На щастя, також без загиблих і постраждалих.