Туапсе знову атакували БпЛА: під ударом опинився той самий морський нафтовий термінал

Краснодарський край Росії вкотре опинився під повітряною атакою вночі 1 травня. Постраждало, зокрема, місто Туапсе та його портова зона.

Як пишуть самі російські телеграм-спільноти, стався вже 4 успішний обстріл нафтового морського термінала. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

Кілька днів тому Туапсе знову потрапило під атаку дронів: гучно було у районі порту та НПЗ, спалахнули пожежі

Чергова атака на Туапсе сталася 1 травня: що відомо про наслідки?

Так званий оперативний штаб Краснодарського краю Росії офіційно підтвердив, що на території морського термінала Туапсе сталася пожежа після атаки БпЛА. Понад сотню осіб та десятки одиниць техніки вже залучили до гасіння.

За повідомленням осінтерів у телеграмі Supernova+, загорівся щонайменше один резервуар. При цьому у центральній частині міста – блекаут та вимкнений інтернет.

Перед цим російські соціальні мережі рясніли повідомленнями про стрілянину, роботу ППО, вибухи тощо. Це тривало приблизно від півночі, хоча повідомлення про загрозу в регіоні місцева влада оголошувала ще перед 19 годиною 30 квітня.



Що передувало атаці на Туапсе 1 травня?

Це вже 4 атака дронів на морський термінал за останні 2 тижні. Попередні – 16, 20 і 28 квітня – спричинили масштабні пожежі, які гасили кілька днів. У Туапсе випадали нафтові дощі", а на морі виникла нафтова пляма.

Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн розповів 24 Каналу, що Україна стала діяти креативніше та рішучіше в атаках на російську енергетичну інфраструктуру. Відтак та зараз зазнає величезних втрат.

Такі регулярні дії є необхідними, щоб зменшувати фінансову змогу Росії вести свою агресивну війну. А отже й наближати її успішне для України завершення.