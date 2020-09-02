На Івано-Франківщині в селі Тустань уранці 2 вересня загорілась секція свинокомплексу. За кілька годин рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу. За попередніми даними, постраждалих немає.

Рятувальників про пожежу повідомили запізно. Тому, коли вони приїхали, вогонь вже поширився на площу 2500 метрів квадратних. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у фейсбуці.

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Пожежа виникла в одній з будівель свинокомплексу ТзОВ "Даноша", що скаладається з 4-х секцій розміром 20х200 метрів. У них перебувало близько 28 – 30 тисяч свиней різного віку.

На боротьбу з вогнем залучили велику кількість техніки та 52 пожежників. Близько 12 години рятувальникам вдалось приборкати вогонь. Про постраждалих у ДСНС не повідомляють. Також невідомо, чи постраждали від вогню тварини на свинофермі.



Пожежа сталась на свинокомплексі в селі Тустань / Фото ДСНС України



Загорілась будівля ТзОВ "Даноша" / Фото ДСНС України



У секціях перебувало близько 28 – 30 тисяч свиней/ Фото ДСНС України



Залучили 17 одиниць техніки і 52 пожежники / Фото ДСНС України