Вогонь подолав кілометр всього за 36 секунд: нові деталі пожежі, яка вбила 4 військових у Канаді

На військовій базі в канадській Альберті під час навчань спалахнула пожежа, яка вбила 4 військових і травмувала ще 39. Через раптову зміну вітру смертоносне полум'я подолало кілометр усього за 36 секунд.

Як повідомляє агентство АР, трагедія сталася у суботу, 17 жовтня, під час відпрацювання бойової стрільби. Військове керівництво знало про займання сухої трави вже кілька годин, але вважало ситуацію контрольованою. Проте раптовий порив вітру миттєво направив вогонь прямо на позиції солдатів.

Що відомо про трагедію

За словами генерал-майора Вейда Ратленда, командир на місці подій доповів про шокуючу швидкість стихії. Від моменту, коли вогню ще не було видно, до того, як полум'я охопило військових, минуло менше хвилини.

Коли вітер змінився, пожежа була за кілометр від них. Для пожежі ненормально подолати кілометр за 36 секунд,

– зазначив Ратленд.

У момент інциденту на полігоні перебували близько 84 військовослужбовців роти "Чарлі" 3-го батальйону легкої піхоти принцеси Патриції. Одна група тренувалася метати гранати, а інша відпрацьовувала атаки на імітовані позиції противника. Саме друга навчальна зона опинилася в епіцентрі вогняної пастки.

Відомо, що цей батальйон готувався до місії з посилення канадського контингенту в Латвії навесні наступного року.

Прем'єрка Альберти Даніель Сміт повідомила, що наразі медичну допомогу отримують 39 постраждалих. З них 19 осіб перебувають у критичному стані, 8 – у стабільному, а ще 12 можуть пересуватися самостійно. Багато хто отримав тяжкі опіки, які потребуватимуть інтенсивного лікування протягом тижнів або навіть місяців.

Як вже повідомлялося, через масовий наплив пацієнтів лікарні Едмонтона запровадили протокол "помаранчевого коду". Лікар відділення невідкладної допомоги Воррен Тьорск назвав цю подію масштабною катастрофою, яка трапляється раз на 15 – 25 років.

Своєю чергою прем'єр Канади Марк Карні охарактеризував інцидент як одну з найтяжчих трагедій канадських військових у мирний час та розпорядився приспустити державні прапори по всій країні.