Масштабна пожежа на Закарпатті могла бути підпалом на замовлення росіян, – ОВА

На Закарпатті правоохоронці розглядають версію про можливий навмисний підпал лісу на замовлення російських спецслужб. Йдеться про масштабну пожежу на схилах Боржавського хребта, яка охопила десятки гектарів та тривала майже дві доби.

Про це начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив у коментарі "Укрінформу".

Чому підозрюють російську диверсію?

За словами Білецького, наразі ця версія офіційно не підтверджена, однак її активно перевіряють правоохоронці та відповідні служби.

Він пояснив, що підозри виникли через специфіку місцевості, де спалахнула пожежа. Осередок займання знаходився у важкодоступній гірській зоні на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця. За словами очільника ОВА, ця територія має складний рельєф – там багато урвищ, вітровалів та ділянок, до яких важко дістатися навіть рятувальникам.

Крім того, місце виникнення пожежі розташоване далеко від населених пунктів та не є туристичним маршрутом.

Там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху рослинність, як це роблять у селах біля городів. Туди треба їхати або йти спеціально,

– пояснив Мирослав Білецький.

Саме тому, за його словами, розглядається версія про навмисний підпал на замовлення росіян.

Очільник області також звернув увагу на те, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували випадки ймовірного вербування людей через месенджери. Зокрема, йшлося про ситуацію з підлітком у Чопському ліцеї, а також про жінку в Ужгороді, яку підозрюють в отруєнні військового. У Закарпатській ОВА наголошують, що подібні випадки можуть бути частиною спроб дестабілізації ситуації у регіоні.

Якими були наслідки пожежі?

Масштабна лісова пожежа поблизу Воловця стала однією з найбільших на Закарпатті за останній час. Вогонь охопив приблизно 75 гектарів лісу на схилах Боржавських полонин.

Через сильний вітер та складний рельєф локалізувати пожежу не вдавалося майже дві доби. Для ліквідації вогню довелося залучати авіацію, сотні рятувальників, працівників лісового господарства та місцевих жителів. Загалом у гасінні пожежі брали участь понад 300 людей та десятки одиниць техніки. До робіт залучили підрозділи ДСНС, працівників Карпатської філії ДП "Ліси України", а також допомогу із сусідніх областей.

Рятувальники використовували авіацію для скидання води на осередки займання. Крім того, для стримування поширення вогню залучали важку техніку та бульдозери.

У Закарпатській ОВА повідомили, що окремий спалах також зафіксували 6 травня у Берегові. За словами Мирослава Білецького, там загоряння виникло на ділянці з багатовіковими цінними породами дерев. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, однак причини займання також викликали питання у правоохоронців.

Що ще відомо про пожежу?

Пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня 2026 року. Спочатку повідомлялося, що площа займання становила близько 75 гектарів.

На місці одразу створили штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. До боротьби з вогнем залучили 19 одиниць техніки, понад сотню рятувальників та авіацію. Пізніше у ДСНС уточнили, що кількість людей, які працювали на місці пожежі, зросла до 250 осіб, а кількість техніки – до 24 одиниць.

Від ДСНС Закарпатської області працювали 65 рятувальників та 16 одиниць техніки. Також до ліквідації пожежі долучили 86 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та майже сотню місцевих жителів.

Лише на другу добу рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу. Наразі правоохоронці та спеціальні служби продовжують встановлювати остаточні причини займання.