Стіна вогню на російській залізниці: 9 цистерн з газом спалахнули у Пермському краї
- У Пермському краї Росії спалахнула пожежа на залізниці, коли 9 цистерн з газом зійшли з рейок та загорілися, пошкодивши 400 метрів колії та залізобетонний міст.
- Інцидент призвів до затримки близько 10 поїздів, а причиною пожежі може бути диверсія, хоча це поки що офіційно не підтверджено.
У Росії на кордоні Пермського краю та Свердловської області спалахнула пожежа на залізниці. Через інцидент пошкоджено 400 метрів колії та контактної мережі, а також залізобетонний міст – рух поїздів організовано в об'їзд.
Ворожі телеграм-канали не виключають, що причиною могла стати диверсія, пише 24 Канал.
Що відомо про загоряння залізниці?
У Росії 19 листопада близько 18:00 спалахнула масштабна пожежа на залізниці на кордоні Пермського краю і Свердловської області. За попередніми даними, 9 вагонів-цистерн вантажного поїзда зійшли з рейок та загорілись.
Внаслідок пожежі пошкоджено 400 метрів контактної мережі та залізничної колії в обох напрямках. Також постраждав залізобетонний міст на кордоні областей. Відомо, що рух близько 10 поїздів затримується – новий маршрут прокладають в об'їзд, а ранкову швидкісну електричку "Фініст", яка курсує з Пермі до Єкатеринбурга, було взагалі скасовано.
Очевидні повідомляють, що один з вагонів перекинувся та загорівся, спричинивши ланцюгову реакцію, через яку перекинулись та зайнялись інші цистерни. Моніторингові телеграм-канали припускають, що причиною інциденту могла стати диверсія, однак офіційно це не підтверджено.
Пожежа на російській залізниці: дивіться відео
Де ще чули вибухи росіяни?
В ніч на 20 листопада українські дрони уразили електричну підстанцію у Рильську Курської області. Місцеві жителі повідомили про відсутність світла та перебої з комунікаціями.
Гучні вибухи чули й у Новомосковську Тульської області. Місцева влада повідомила про нібито знищення силами "певео" семи безпілотників, які рухались у напрямку Москви.
Внаслідок прильоту у Рязанській області сталось загоряння на підприємстві. Даних про постраждалих немає.