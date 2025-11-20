Стіна вогню на російській залізниці: 9 цистерн з газом спалахнули у Пермському краї

У Росії на кордоні Пермського краю та Свердловської області спалахнула пожежа на залізниці. Через інцидент пошкоджено 400 метрів колії та контактної мережі, а також залізобетонний міст – рух поїздів організовано в об'їзд.

Ворожі телеграм-канали не виключають, що причиною могла стати диверсія, пише 24 Канал.

Дивіться також Україна відновила удари ATACMS по Росії: ЗМІ пояснили, чому це важливо і що дає

Що відомо про загоряння залізниці?

У Росії 19 листопада близько 18:00 спалахнула масштабна пожежа на залізниці на кордоні Пермського краю і Свердловської області. За попередніми даними, 9 вагонів-цистерн вантажного поїзда зійшли з рейок та загорілись.

Внаслідок пожежі пошкоджено 400 метрів контактної мережі та залізничної колії в обох напрямках. Також постраждав залізобетонний міст на кордоні областей. Відомо, що рух близько 10 поїздів затримується – новий маршрут прокладають в об'їзд, а ранкову швидкісну електричку "Фініст", яка курсує з Пермі до Єкатеринбурга, було взагалі скасовано.

Очевидні повідомляють, що один з вагонів перекинувся та загорівся, спричинивши ланцюгову реакцію, через яку перекинулись та зайнялись інші цистерни. Моніторингові телеграм-канали припускають, що причиною інциденту могла стати диверсія, однак офіційно це не підтверджено.

Пожежа на російській залізниці: дивіться відео

Де ще чули вибухи росіяни?