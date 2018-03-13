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Пожежа на полігоні "Широкий лан" спалахнула через вилитий у буржуйку бензин, – Бірюков

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Причина пожежі на полігоні
Причина пожежі на полігоні "Широкий лан" / Ілюстративне фото

Пожежа на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області спалахнула через те, що військовий вилив бензин у буржуйку. Оскільки в буржуйці ще жеврів вогонь, то це спричинило чималу пожежу.

Про це у Facebook повідомив радник міністра оборони Юрій Бірюков із посиланням на слова військового, який вижив.

Зазначимо, що на військовому полігоні "Широкий Лан" загорівся один із житлових військових наметів. В результаті пожежі загинув військовий, ще 7 бійців отримали опіки.

Згасла буржуйка, хлюпнув з пляшки рідину, в глибині грубки ще щось жевріло, спалах, на опалювачі загоряється одяг, він починає бігати по намету, другий вихід завалений речами, перекидає пляшку, перекидає буржуйку, вибух,
– мовиться у повідомленні Бірюкова.

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Він додав, що Військова служба правопорядку запевнила, що всі військові були тверезими. Також повідомляється, що трагедія трапилася через паніку, адже на той момент всі спали, а події розвивалися миттєво.

Теги: Жертви Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації Новини Миколаєва Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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