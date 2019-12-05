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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа у коледжі в Одесі: ймовірна причина займання

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      За даними ДСНС, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі став зламаний продовжувач / Пресслужба Одеської ОДА

      Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, імовірно, виникла через зламаний подовжувач.

      Про це написав голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций з посиланням на рятувальників у своєму фейсбуці. Відповідне повідомлення з’явилося також на сайті Одеської ОДА.

      Радимо ознайомитися! Пожежа в Одесі на Троїцькій: кількість постраждалих зросла до 29 осіб, що сталось у коледжі

      Так, у Одеській ОДА підкреслюють, що наразі зарано говорити про причини загоряння. За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. А імовірною її причиною, за даними ДСНС, став зламаний подовжувач.

      "Існує велика загроза завалення стін, тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як таку загрозу буде знято. Зараз головне завдання – надати допомогу потерпілим і продовжувати пошуки. Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів. Медики надають всім пацієнтам допомогу та борються за їхнє життя. Лікарні є повністю забезпеченими медикаментами. Також група психологів є готовою додатково надавати допомогу причетним до інциденту", – додають у Одеській ОДА.

      Також чиновники підтвердили інформацію про смерть однієї людини: народилася вона у 2003 році.

      Зауважимо, працюють кілька гарячих ліній, куди можна звертатися щодо трагедії.

      • гаряча лінія поліції: 050-335-00-02;
      • гаряча лінія ДСНС: 050-434-27-09;
      • гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я: 050-490-16-31, 050-490-16-13.

      Важливо! Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

      За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Також у зв'язку з трагедією у місті оголосили дводенну жалобу – 5 та 6 грудня. 

      Що відомо про пожежу в коледжі в Одесі

      • Пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00.
      • Займання сталося на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
      • Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Наразі 15 людей вважаються зниклими та їх зараз шукають.
      • Раніше причиною пожежі називали електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Припускали, що виникло замикання старої електропроводки.

      Зверніть увагу! Пожежа в коледжі Одеси: з’явилося відео 18+, як люди падають з вікон

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пожежа в коледжі в Одесі Новини Одеси Кримінальні новини Пожежа ДСНС
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