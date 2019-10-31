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      Пожежа у центрі Києва: рятувальники евакуювали людей – відео

      708 Читать новость на русском
      Пожежа в Києві на Пирогова 31 жовтня 2019 - відео і фото пожежі
      Пожежа у Києві / скріншот

      У четвер ввечері, у центрі Києва на даху житлового будинку спалахнула пожежа. За попередніми даними, площа пожежі сягає 100 метрів квадратних.

      Пожежа сталася у шестиповерховому будинку за адресою: вулиця Пирогова, 2 поблизу станції метро "Університет". Про це повідомляє головне управління ДСНС у Києві.

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      На місце приїхали рятувальники і евакуювали усіх мешканців будинку. Інформації про постраждалих немає.

       

      Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі / фото ДСНС

      На місці працюють 5 одиниць пожежної техніки. Дорога по вулиці Пирогова в районі метро "Університет" перекрита.


      На місце події приїхав автобус "Київпастрансу" для обігріву евакуйованих людей при пожежі

      У мережі з'явилися відео пожежі

       
       
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      31 жовтня
      23748
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва ДСНС
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