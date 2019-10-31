Пожежа у центрі Києва: рятувальники евакуювали людей – відео

У четвер ввечері, у центрі Києва на даху житлового будинку спалахнула пожежа. За попередніми даними, площа пожежі сягає 100 метрів квадратних.

Пожежа сталася у шестиповерховому будинку за адресою: вулиця Пирогова, 2 поблизу станції метро "Університет". Про це повідомляє головне управління ДСНС у Києві.

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На місце приїхали рятувальники і евакуювали усіх мешканців будинку. Інформації про постраждалих немає.

Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі / фото ДСНС

На місці працюють 5 одиниць пожежної техніки. Дорога по вулиці Пирогова в районі метро "Університет" перекрита.



На місце події приїхав автобус "Київпастрансу" для обігріву евакуйованих людей при пожежі

У мережі з'явилися відео пожежі