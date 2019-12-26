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      Пожежа в коледжі Одеси: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України

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      Доктор біологічних наук Борис Александров загинув у пожежі на Троїцькій в Одесі / volnatv.com

      В Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій – ним виявився директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров. Доктор біологічних наук став останнім серед упізнаних загиблих.

      Прощання з Александровим відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті Одеського національного університету імені Мечникова, повідомляє "Думская".

      До теми: В Одесі попрощалися з 16-річним Кирилом Трофимчуком: він загинув унаслідок пожежі на Троїцькій

      А 26 грудня у Валиховському провулку Одеси попрощаються з двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П'яночкіною і Юлією Маркіною.

      Головне про пожежу на Троїцькій в Одесі в економічному коледжі

      • Пожежа в економічному коледжі Одесі на вулиці Троїцькій спалахнула вранці 4 грудня.
      • Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
      • У пожежі загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Причиною пожежі стало займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. А вже звідти вогонь поширився будівлею.
      • Люди не могли евакуюватися, бо один із входів до коледжу було зачинено.
      • 10 грудня поліція повідомила директорці коледжу Любові Кочерзі про підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.
      • Після пожежі звільнили начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака.
      останні новини про пожежу в коледжі одеси: хроніка подій
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси Пожежа Жертви Надзвичайні ситуації Наука Освіта Освіта
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