Пожежа в коледжі Одеси: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України
В Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій – ним виявився директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров. Доктор біологічних наук став останнім серед упізнаних загиблих.
Прощання з Александровим відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті Одеського національного університету імені Мечникова, повідомляє "Думская".
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А 26 грудня у Валиховському провулку Одеси попрощаються з двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П'яночкіною і Юлією Маркіною.
Головне про пожежу на Троїцькій в Одесі в економічному коледжі
- Пожежа в економічному коледжі Одесі на вулиці Троїцькій спалахнула вранці 4 грудня.
- Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
- У пожежі загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Причиною пожежі стало займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. А вже звідти вогонь поширився будівлею.
- Люди не могли евакуюватися, бо один із входів до коледжу було зачинено.
- 10 грудня поліція повідомила директорці коледжу Любові Кочерзі про підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.
- Після пожежі звільнили начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака.
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