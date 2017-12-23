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Пожежа в зоопарку Лондона: стало відомо про жертв серед тварин

17:56, 23 грудня 469 Читать новость на русском

Внаслідок масштабної пожежі у зоопарку Лондона, який на сьогодні є найбільшим науковим зоопарком світу загинула щонайменше одна тварина.

Після повідомлення про пожежу у зоопарку Лондона вранці 23 грудня, заклад закрили для відвідувачів.

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Як повідомляє SkyNews, внаслідок пожежі загинув один трубкозуб і досі не знайшли 4 сурикатів. Постраждало також восьмеро людей.

Загиблому трубкозубу було 9 років і його кликали "Міша".

Пожежа Лондон зоопарк

У пожежі в зоопарку Лондона загинув трубкозуб Міша

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у сувенірному кіоску, який розташований поруч з вольєрами для тварин і басейном пінгвінів.

Для гасіння пожежі було задіяно понад 70 пожежників.

Теги: Жертви Великобританія Пожежа Лондон світ тварин Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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