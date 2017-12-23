Пожежа в зоопарку Лондона: стало відомо про жертв серед тварин
Внаслідок масштабної пожежі у зоопарку Лондона, який на сьогодні є найбільшим науковим зоопарком світу загинула щонайменше одна тварина.
Після повідомлення про пожежу у зоопарку Лондона вранці 23 грудня, заклад закрили для відвідувачів.
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Як повідомляє SkyNews, внаслідок пожежі загинув один трубкозуб і досі не знайшли 4 сурикатів. Постраждало також восьмеро людей.
Загиблому трубкозубу було 9 років і його кликали "Міша".
У пожежі в зоопарку Лондона загинув трубкозуб Міша
За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у сувенірному кіоску, який розташований поруч з вольєрами для тварин і басейном пінгвінів.
Для гасіння пожежі було задіяно понад 70 пожежників.