Пожежа в зоопарку Лондона: стало відомо про жертв серед тварин

Внаслідок масштабної пожежі у зоопарку Лондона, який на сьогодні є найбільшим науковим зоопарком світу загинула щонайменше одна тварина.

Після повідомлення про пожежу у зоопарку Лондона вранці 23 грудня, заклад закрили для відвідувачів.

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Як повідомляє SkyNews, внаслідок пожежі загинув один трубкозуб і досі не знайшли 4 сурикатів. Постраждало також восьмеро людей.

Загиблому трубкозубу було 9 років і його кликали "Міша".





У пожежі в зоопарку Лондона загинув трубкозуб Міша

Latest update, ZSL London Zoo is closed today, due to a fire which was brought under control early this morning. All firefighters and staff are safe, sadly our aardvark Misha has died and four meerkats are currently unaccounted for. Find out more here: https://t.co/VU8N48bJSv — ZSL London Zoo (@zsllondonzoo) 23 грудня 2017 р.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у сувенірному кіоску, який розташований поруч з вольєрами для тварин і басейном пінгвінів.

Для гасіння пожежі було задіяно понад 70 пожежників.