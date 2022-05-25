У пожежі на Чернігівщині загинули двоє дітей

На Чернігівщині пожежі загинули двоє дітей. Займання спалахнуло 25 травня приблизно о 4:30 у селі Іржавець Прилуцького району.

Інформацію про пожежу підтвердила речниця Головного управління ДСНС у Чернігівській області.

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За її словами, на момент пожежі у будинку перебували 2 родини: дві мами та четверо дітей (у кожної по двоє). Зі слів господині, яка встигла вибратися з палаючої оселі разом з молодшим сином, своєю подругою та її дитиною, в будинку залишилися ще двоє дітей.

Надзвичайники в одній з кімнат виявили непритомних 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку. Їх винесли з палаючої оселі та передали медичним працівникам. Однак, діти не вижили. Медики констатували факт їх загибелі внаслідок дії небезпечних продуктів горіння.

Господарку будинку, разом із молодшим сином, 2012 року народження, шпиталізували до Ічнянської лікарні. Наразі дитина перебуває в реанімації.

Масштабна пожежа у Харкові

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Днями російські окупанти пошкодили храм у Харкові. В одному з населених пунктів Чугуївського району внаслідок обстрілів горіли будинки та кафе. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомили рятувальники Харківського відділу ДСНС.

Так, у ніч проти 23 травня загарбники обстрілювали один із населених пунктів Чугуївського району. Там зайнялись одразу:

4 приватних оселі,

2 господарчі споруди,

магазин та кафе на загальній площі близько 400 метрів квадратних.

Рятувальники гасили її 3 години. О 12:40 уламок ворожого снаряду потрапив до приватного будинку в Київському районі Харкова. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі близько 1,5 метра квадратних, не допустивши його поширення.

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Станом на ранок 24 травня 2022 року в Україні через збройну агресію Росії понад 667 дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії. З них 234 дитини загинули та понад 433 поранені.