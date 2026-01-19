Гігантські пожежі в Чилі забрали майже два десятки життів: у мережі поширюють моторошні кадри

Від початку року країни Південної Америки, як Чилі, так і Аргентина, потерпають від хвиль аномальної спеки. Погодні умови спричинили масштабні лісові пожежі.

У неділю, 18 січня, президент Чилі Габріель Борич оголосив надзвичайний стан у двох південних регіонах країни – Ньйубле та Біо-Біо, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також У Києві спалахнула пожежа в приватному секторі

Який масштаб пожеж у Чилі?

Загалом по всій країні станом на ранок неділі пожежники боролися з 24 активними осередками вогню. Наразі лісові пожежі змусили щонайменше 20 тисяч людей евакуюватися та призвели до загибелі щонайменше 18 осіб.

Щонайменше 250 будинків було зруйновано. Згоріли майже 8 500 гектарів землі у регіонах Ньйубле та Біо-Біо. Вони розташовані приблизно за 500 кілометрів на південь від столиці Сантьяго.

За словами влади, поширенню вогню та ускладненню роботи пожежників сприяли несприятливі погодні умови – сильні вітри та висока температура.

Значна частина Чилі перебувала під попередженням про екстремальну спеку: у неділю та понеділок температура від Сантьяго до регіону Біо-Біо могла сягати 38 градусів тепла.

Що коїться у Чилі / Фото з соцмережі "Х"

Лісові пожежі вируюють у Чилі: дивіться відео

Пожежа в Чилі: дивіться відео

Де ще вирували масштабні пожежі останнім часом?