Найбільший серед усіх країн: загін рятувальників з України вже гасить лісові пожежі у Франції

2 серпня український загін рятувальників прибув до французького департаменту Жиронда. Вони допоможуть гасити масштабні лісові пожежі, які охопили Францію.

Про це повідомили у ДСНС.

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Перед початком роботи українські рятувальники зустрілися з керівництвом місцевої пожежно-рятувальної служби та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС.

За словами французької сторони, вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів, а периметр пожежі сягнув 240 кілометрів.

Французькі партнери зазначили, що українські рятувальники працюватимуть на найнебезпечніших ділянках, адже високо цінують їхній бойовий і практичний досвід.

Також українська команда є найбільшою серед усіх міжнародних груп, які допомагають боротися з пожежею.

Після зустрічі рятувальники одразу вирушили до зони лиха. Вони оглянули місцевість, оцінили ситуацію та визначили ділянки, де вже розпочали гасіння пожежі й стримування поширення вогню.

Українські рятувальники прибули у Францію на допомогу / Фото ДСНС

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Нагадаємо, що на південному заході Франції та Іспанії спалахнули сильні лісові пожежі. Кілька сотень тисяч людей довелося евакуювати з окремих регіонів.

Президент Зеленський запропонував Парижу допомогу у ліквідації стихійного лиха.

31 липня загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів відправили до Франції.