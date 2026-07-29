Зеленський запропонував Франції допомогу в ліквідації масштабних лісових пожеж

Францію охопили масштабні лісові пожежі. Україна запропонувала свою допомогу у гасінні вогню.

Про це повідомив президент Зеленський 29 липня.

Що відбувається у Франції?

Глава держави поговорив з президентом Макроном дорогою з Вашингтона.

Окрім результатів зустрічей у Білому домі та Сенаті США, підготовку України до зими, постачання пакетів для ППО та енергетики, вони обговорили стихійне лихо, яке охопило Францію.

Тож президент запропонував допомогу українських фахівців.

Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж,

– написав Зеленський.

До слова, Литва також готова відправити пожежну команду до Франції. Про це заявив у середу, 29 липня, прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс.

До ліквідації стихії може бути залучено команду з 32 пожежників та рятувальників, а також 5 автоцистерн для води.

"Якщо буде заявлено про таку потребу, ми зробимо свій внесок технікою та особовим складом разом із колегами з Департаменту пожежної безпеки та порятунку", – зазначив Сінкявічюс.

Тим часом спецгелікоптери з Чехії та Словаччини уже допомагають французьким пожежникам у південному департаменті Вар.

Допомога надійшла у межах Механізму цивільного захисту ЄС, про активацію якого Франція та Іспанія попросили минулого тижня.

Нагадаємо, що з початку року у Франції внаслідок лісових пожеж вигоріли близько 115 тисяч гектарів землі.

Наразі пожежники щодня борються з десятками лісових пожеж. Більшість вирує у південно-західних та південних регіонах.

Страждає від вогню й Іспанія.

Станом на 27 липня з постраждалих регіонів 300 000 людей евакуювали.