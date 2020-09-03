Постраждалим від пожеж у Харківській та Луганській області виплатять компенсацію. Так, найбільшу суму, а саме 300 тисяч гривень отримають господарі повністю згорілих будинків.

Яку компенсацію виплатять постраждалим

Так, 3 вересня відбудеться засідання спеціальної комісії. Тоді вирішать, коли і кому нададуть фінансову допомогу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

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Господарі повністю згорілих будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію,

– зауважив Аваков.

Яка ситуація з пожежами

Для ліквідації пожеж на Харківщині і Луганщині залучили пожежну авіацію МВС:

2 літаки АН-32П;

вертоліт Мі-8 ДСНС України.

Пожежі ускладнились через пориви вітру. Проте, за словами Авакова, спостереження показують, що відкритого вогню та загрози для сіл немає.

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У Харківській області 2 вересня спалахнули лісові пожежі. Вогонь перекинувся на село Дроб'ївка. Загалом згоріли 22 будинки, понад 30 людей відселили.

2 вересня у кількох районах Луганщини теж виникли пожежі. Вогонь знищив 16 покинутих будинків. Щобільше, 1 людина загинула, 2 – отримали сильні опіки.



Переговори комісії з жителями сіл Харківщини / Фото МВС



Для гасіння пожеж залучили авіацію / Фото МВС



Аваков на зустрічі з постраждалими / Фото МВС



Рятувальники їдуть гасити пожежі / Фото МВС