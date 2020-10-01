Масштабні пожежі на Луганщині нічим не загрожують "Сєвєродонецькому об'єднанню Азот". Наразі ситуація там не критична.

Про це заявив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай в ефірі одного із українських телеканалів, повідомляє 24 канал. Зауважимо, що напередодні 30 вересня пресслужба "Азоту" повідомила, що через тривалі пожежі і сильний вітер на території цеху нейтралізації та очистки промислових стокових вод загорілася рослинність.

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Ні, ситуація там не є критичною. Ми усю ніч контактували з керівництвом, співробітники ДСНС там чергували весь час. Критичної загрози або навіть просто загрози підприємству немає,

– розповів Гайдай.

Що кажуть в "Азоті"

Коли на території цеху нейтралізації та очистки промислових стокових вод загорілася рослинність, рятувальникам вдалося упродовж декількох годин ліквідувати цю пожежу. Жертв та постраждалих немає. Цех працює у звичному режимі.

Що відомо про пожежі на Луганщині

30 вересня на Луганщині спалахнули масштабні пожежі.

Станом на 1 жовтня відомо про 4 загиблих.

В штабі ООС розповіли, що причиною пожеж є провокації з боку російських бойовиків.

В Офісі Президента закликали урядовців швидко допомогти постраждалим.

Наразі відомо про понад сотню осередків займання.