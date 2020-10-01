В Офісі Президента подякували рятувальникам та військовим, які намагаються ліквідувати масштабні пожежі на Луганщині. Наразі вже вдалося загасити десятки осередків займання.

Урядовці повинні надати усім постраждалим від пожеж швидку допомогу без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі. Про це 1 жовтня повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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У Володимира Зеленського розповіли, що наразі ресурсів для ліквідації пожеж рятувальникам вистачає. Людей із небезпечних територій вже евакуювали. За минулу добу в регіоні зафіксували понад сотню осередків вогню.

В Офісі Президента також наголосили, що вже взяли до уваги повідомлення зі штабу про ООС про те, що пожежі є результатом провокацій з боку російських бойовиків.

На жаль, є загиблі та госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню,

– мовиться у повідомленні.

У Зеленського також зауважили, що взяли до відома повідомлення генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих через пожежі.

Окрім того, в Офісі Президента закликали нардепів при обговоренні проєкту держбюджету України на 2021 рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави.

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