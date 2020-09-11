В Україні 11 – 13 вересня прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники попередили про ризик виникнення вогню у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей.

В Україні – великий ризик виникнення пожеж

Високий ризик виникнення пожеж на відкритих територіях 11 – 13 вересня очікують у багатьох регіонах України. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Де є ризик виникнення пожеж

Рівненська область,

Тернопільська область,

Вінницька область,

Київська область,

Чернігівська область,

Черкаська область,

Кіровоградська область,

Одеська область,

Миколаївська область,

Херсонська область,

Автономна Республіка Крим,

Дніпропетровська область,

Запорізька область,

Сумська область,

Полтавська область,

Харківська область,

Луганська область,

Донецька область.

Пожежна небезпека 11 – 13 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

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Україна вже пережила кілька таких пожеж у вересні

На початку місяці лісові пожежі та займання сухої трави сталися на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У результаті жителі цих регіонів залишилися без даху над головою, оскільки їхні будинки згоріли. Також, на жаль, є загиблі.

Пожежі на Харківщині

Тут район охопив одразу три райони – Чугуївський, Дворічанський і Шевченківський. Тут вогонь охопив суху траву, лісову підстилку та залишки деревини, а потім перекинувся на ліс. Загалом постраждала територія в 500 гектарів, з яких 100 гектарів – верхова пожежа на деревах.

Через сильний вітер пожежа поширилася на населені пункти. У результаті знищено ділянку повітряної лінії електропередач завдовжки 1 кілометр і 20 опор. Крім того, дощенту згоріли майже 30 житлових будинків (зокрема, повністю, одне із сіл), а місцевих жителів евакуювали. Українська влада пообіцяла виплатити постраждалим компенсацію та забезпечити житлом.

Лісові пожежі на Харківщині: дивіться відео 24 каналу

Масштабні пожежі на Луганщині

Тут виникли три осередки в екосистемах поблизу Трьохізбенкі, Старого Айдару, Болотеного, Валуйського та Станиці Луганської. Причиною також стало займання сухої трави, чагарників та лісової підстилки, а саме їх неконтрольоване випалювання. В штабі ОС звинуватили бойовиків у підпалі – на це вказує характер поширення вогню.

Гасінню пожеж перешкоджали вибухи мін та розтяжок, які встановлено в прифронтових районах області. Тому працювати пожежникам тут було небезпечно. Далася взнаки і близькість до зони бойових дій – це не дозволяло використовувати авіацію.

У результаті щонайменше одна людина загинула. Крім того, двоє військових, які брали участь у гасінні пожежі отримали термічні опіки, їх госпіталізували до місцевої лікарні. Від розриву вибухового пристрою також постраждав один рятувальник ДСНС. Відомо, що загалом вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків.

Дивіться відео 24 каналу про лісові пожежі на Луганщині

Донеччина – у вогні

Тут сталися займання у Бахмутському та Ясинуватському районах, а також біля окупованої Макіївки. Бойовики скаржаться, що кількість пожеж зросла утричі. Російські ЗМІ причинами назвали спеку та сильний вітер.

За словами окупантів, саме складні погодні умови не дозволили загасити масштабні пожежі у багатьох містах та районах (в Шахтарському, Новоазовському, і на межі Макіївки з Єнакієво). У результаті, зокрема, у Макіївці згоріли щонайменше дев'ять будинків, загинули дві людини.

Страшный пожар в Макеевке: сгорели 10 домов, погибли два человека, - ФОТО



В макеевском поселке Новый свет гнем уничтожены около 10 частных домов и множество дачных участков #Макеевка #пожар pic.twitter.com/xzL61KX8ip — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) September 3, 2020

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Що слід робити під час пожежі

Найперше – у жодному випадку не панікувати. Якщо ви – в змозі, відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.

Основні небезпеки під час пожежі: висока температура, задимленість та загазованість, обвал конструкцій будинків і споруд, вибухи технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення.

Якщо ви опинитеся в подібній ситуації, пам'ятайте про ці правила.



Як поводитися під час пожежі: основні правила

Перша допомога під час опіків

Посадіть або покладіть потерпілого, негайно припиніть вплив високої температури.

Обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хвилин і більше), будьте обережні, щоб уникнути переохолодження.

Якщо є можливість, то зніміть з уражених ділянок каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати.

До обпеченої шкіри не можна доторкатися руками, намагатися зняти присталі залишки згорілого одягу (обережно ножицями зрізують лише їхні краї).

Усі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу;

Дайте людині знеболювальний засіб для запобігання виникнення больового шоку;

Потерпілому давайте вживати рідину в достатній кількості.

Перевіряйте пульс та дихання кожні 10 хвилин до прибуття швидкої допомоги.

Більше правил, які врятують життя під час пожежі читайте за цим посилання.