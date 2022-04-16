Пожежники та рятувальники з-за кордону прибули в Україну: допомагатимуть розбирати завали

Рятувальники з США, Австралії, Польщі та Німеччини вже прибули до України, щоб допомагати українським надзвичайникам розбирати завали після російських обстрілів.

В ДСНС повідомили, що професіонали з різних країн світу прибули на допомогу українцям. Вони будуть допомагати ліквідовувати жахливі наслідки "русского міра" у селах та містах, яким довелося його пережити.

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Рятувальники з США, Польщі, Німеччини та Австралії вже розпочали ліквідаційні роботи в Бородянці Київської області.

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