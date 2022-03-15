Пожежу у багатоповерхівці на Святошино ліквідували: троє загиблих, 5 травмовані
15 березня 2022 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Російські окупанти здійснили обстріл Києва. Через це виникла пожежа в одній з багатоповерхівок Києва у Святошинському районі.
Ліквідувати пожежу, що виникла в 16-поверховому житловому будинку у Святошинському районі, вдалося лише о 15:03.
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До гасіння залучили 88 пожежників, а також 18 одиниць відповідної техніки. Гасили пожежу майже п'ять годин
Внаслідок обстрілу та пожежі загинуло троє осіб, ще п'ять травмовано. 48 осіб вдалося врятувати.