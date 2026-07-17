Неочікуваний фактор: британський полковник сказав, що змінило ставлення Трампа до України

Упродовж останніх тижнів Дональд Трамп дещо сприятливіше висловлюється щодо України. ЗМІ також відзначають, що президент США став прихильнішим до Києва.

Британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант розповів 24 Каналу, що лунали різні версії, чому Трамп "подобрішав" щодо України. Хтось навіть казав, що це постарався генсек НАТО Марк Рютте. Але причина в іншому.

Чому Трамп змінив позицію щодо України?

За словами Гранта, саме Сили оборони України вплинули на позицію Трампа. Останнім часом Україна надзвичайно ефективно атакує Росію та її об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Позиція Трампа змінилася саме через українські дрони. Трамп любить переможців. Він відчуває, що Путін йому більше не друг. Позиція починає змінюватися,

– зазначив експерт.

Що вплинуло на позицію Трампа: дивіться відео 24 Каналу

На думку Гранта, зважаючи на нещодавні виступи Трампа, можна припустити, що в нього розвивається деменція. Президент США іноді говорить безглузді речі, в яких немає сенсу. І це ще один неочікуваний фактор, який впливає на його позицію.

Його виступ на саміті НАТО був прикладом безглуздої маячні. Ця людина хвора. Вона не має займати свою посаду. Найпотужнішою країною світу зараз керує людина, яка не пам'ятає своїх слів і говорить про "ісламську республіку Японія",

– зауважив експерт.

Додамо, за даними The Wall Street Journal, Трамп почав значно прихильніше оцінювати Україну останнім часом. На нього вплинули ефектні атаки безпілотників по Росії. Співрозмовники повідомляють, що Трамп регулярно отримує зведення про роботу Сил оборони України. Він вражений результатами атак по Росії.